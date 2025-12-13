  2. দেশজুড়ে

টঙ্গীতে বিকাশকর্মীকে গুলি করে ১৪ লাখ ৭৭ হাজার টাকা ছিনতাই

প্রকাশিত: ১০:৫৬ পিএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
টঙ্গীতে বিকাশকর্মীকে গুলি করে ১৪ লাখ ৭৭ হাজার টাকা ছিনতাই

টঙ্গীতে এক বিকাশকর্মীকে গুলি করে ১৪ লাখ ৭৭ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে ছিনতাইকারীরা। শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে আনারকলি রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিষয়টি তদন্ত করছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, টঙ্গী পূর্ব থানাধীন আনারকলি রোডস্থ মেসার্স টঙ্গী স্যানিটারি অ্যান্ড হার্ডওয়্যারের সামনে রাস্তা দিয়ে মোটরসাইকেলযোগে বিকাশ এজেন্টের প্রতিনিধি আরিফ হোসেন (২৭) ও আজাদ (৩২) মধুমিতা তিন তালা মসজিদ সংলগ্ন যাওয়ার সময় পায়ে হেঁটে এসে অজ্ঞাতনামা ২ থেকে ৩ জন দুষ্কৃতিকারী তাদের মোটরসাইকেল গতিরোধ করে। পরে তাদের সঙ্গে থাকা টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে তারা বাধা দেন। এক পর্যায়ে ছিনতাইকারীরা আরিফ হোসেনের বুকের ডান পাশে গুলি করে এবং বুকের বাম পাশে ধারালো চাকু দিয়ে গুরুতর আঘাত করে এবং আজাদকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত করে ১৪ লাখ ৭৭ হাজার টাকা ছিনতাই করে নিয়ে যায়।

পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আহতদের টঙ্গী সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক গুলিবিদ্ধ আরিফকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। অপর আহত আজাদকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

