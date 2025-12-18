  2. জাতীয়

হাদির মৃত্যুর খবরে শাহবাগ অবরোধ

প্রকাশিত: ১১:০৮ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবরে শাহবাগ অবরোধ করেছে ছাত্র-জনতা।

ফলে বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত ১১টার দিকে শাহবাগ মোড়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন হাদি।

গত ১২ ডিসেম্বর নির্বাচনী প্রচারণা শেষে রিকশায় ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। প্রথমে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসা শেষে ওই দিনই এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়া হয়।

