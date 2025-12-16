  2. জাতীয়

বিজয়ের দিনে আহসান মঞ্জিলে উপচে পড়া ভিড়

আশিকুজ্জামান
আশিকুজ্জামান আশিকুজ্জামান , নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৩৩ পিএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
বিজয়ের দিনে আহসান মঞ্জিলে উপচে পড়া ভিড়
অনেকেই পরিবার, বন্ধুদের নিয়ে আসেন আহসান মঞ্জিলে/ ছবি- জাগো নিউজ

আজ মহান বিজয় দিবস। যথাযোথ্য মর্যাদায় সারাদেশে এ দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। এদিন বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানে ভিড় করছে সাধারণ মানুষ। রাজধানীর পুরান ঢাকার আহসান মঞ্জিলে ছিল উপচে পড়া ভিড়। অনেকেই পরিবার, বন্ধুদের নিয়ে আসেন আহসান মঞ্জিলে।

বিজয় দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) বিনা টিকিটে দর্শনার্থীদের আহসান মঞ্জিল জাদুঘর পরিদর্শনের সুযোগ দেয় কর্তৃপক্ষ। সকাল সাড়ে ১০টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৫টা পর্যন্ত খোলা ছিল জাদুঘরের সব গ্যালারি। পুরো জাদুঘরে ছিল বিশেষ আলোকসজ্জা, যা ঐতিহাসিক স্থাপনাটিকে করে তোলে আরও নান্দনিক।

jagonews24.com

কথা হয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী তোফায়েল হোসেনের সঙ্গে। জাগো নিউজকে তিনি বলেন, অনেকদিন ধরেই আসার ইচ্ছে ছিল। বিজয় দিবসে এসে আহসান মঞ্জিল ঘুরে দেখতে পেরে ভালো লাগছে। এখানে পুরান ঢাকার নবাব পরিবারের সংরক্ষিত নিদর্শন আছে, পাশাপাশি দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যও তুলে ধরা হয়েছে।

তার কথায় উঠে আসে- এই জাদুঘর তরুণদের কাছে শুধু দর্শনীয় স্থানই নয়, ইতিহাস জানার এক উন্মুক্ত পাঠশালা।

আরও পড়ুন
ফুলে ফুলে ভরে গেছে স্মৃতিসৌধের বেদি 
পতাকা হাতে ৫৪ জনের প্যারাস্যুটিংয়ে বাংলাদেশের বিশ্বরেকর্ড 

আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের কিপার (রুটিন দায়িত্ব) মো. সুলতান মাহমুদ জাগো নিউজকে বলেন, বিজয় দিবস উপলক্ষে আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় ছিল। আমরা দর্শনার্থীদের জন্য সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করেছি।

দিনের আলো ফুরিয়ে যাবার পর সন্ধ্যার আলোকসজ্জায় আরও ঝলমলে হয়ে ওঠে আহসান মঞ্জিল। তখনো থামে না দর্শনার্থীদের আনাগোনা। সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার পর অনেকেই প্রধান ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আহসান মঞ্জিলের আলোকসজ্জা উপভোগ করেন।

এমডিএএ/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।