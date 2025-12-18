প্রধান উপদেষ্টা

নৃশংস এ হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে

প্রকাশিত: ১২:৩৪ এএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
শহীদ ওসমান হাদির নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সব অপরাধীকে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাতে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি একথা জানান।

এ বিষয়ে কোনো ধরনের শৈথিল্য দেখানো হবে না বলেও স্পষ্ট জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।

ওসমান হাদির মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়ে রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে। তার স্ত্রী ও সন্তানের দায়িত্ব সরকার নেবে বলে জানিয়েছেন ড. ইউনূস।

গত ১২ ডিসেম্বর নির্বাচনি প্রচারণা শেষে রিকশায় ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। প্রথমে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসা শেষে ওই দিনই এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়া হয়। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেলেন এই জুলাইযোদ্ধা।

