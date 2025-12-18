ওসমান হাদির মৃত্যু: শাহবাগে ছাত্র-জনতার ঢল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:০৫ এএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনায় প্রতিবাদ জানাতে শাহবাগ মোড়ে ছাত্র-জনতার ঢল নেমেছে। খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে একে একে যোগ দিচ্ছেন ছাত্র-জনতা।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত ১১টা থেকে শাহবাগ মোড়ে আসতে থাকেন ছাত্র-জনতা।

সরেজমিনে দেখা যায়, শাহবাগ মোড় অবরোধের কারণে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। কিছুক্ষণ পর পর খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে হাজির হচ্ছেন তারা। আগুন জ্বালিয়েও বিক্ষোভ করতে দেখা গেছে অনেককে।

এসময় ‌‘দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা-ঢাকা’, ‘ভারতের দালালেরা, হুঁশিয়ার সাবধান’, ‘আমরা সবাই হাদি হবো, যুগে যুগে লড়ে যাবো’, ‘আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাইরে’, ‘লীগ ধর, জেলে ভর’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন তারা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সামদান বলেন, হাদি ভাই বাংলাদেশপন্থি মানুষ। তার মধ্যে দেশপ্রেম আছে। তার এই অকালে চলে যাওয়া আমরা মেনে নিতে পারছি না। আমরা খুনিদের বিচার চাই।

প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত শাহবাগ মোড়ে খণ্ড খণ্ড মিছিল আসতে দেখা গেছে।

