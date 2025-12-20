হাদির জানাজায় অংশ নিতে সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় প্রধান উপদেষ্টা

হাদির জানাজায় অংশ নিতে সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় প্রধান উপদেষ্টা
জুলাই বিপ্লবী শরিফ ওসমান হাদির জানাজায় অংশ নিতে সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় উপস্থিত হয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনুস। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) দুপুর দুইটার আগেই জানাজাস্থলে উপস্থিত হন তিনি।
প্রধান উপদেষ্টার পাশে দেখা গেছে, জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া মো. গোলাম পরওয়ার, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ ও এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামকে। জানাজাপূর্ব বক্তব্য রাখেন ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য সচিব জাবের ও ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন।
এর আগে শনিবার দুপুরে ওসমান হাদির মরদেহ বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে পৌঁছায়। এরই মধ্যে জানাজা ঘিরে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ, সংসদের দক্ষিণাংশের দুটো মাঠ ও আশপাশের এলাকা লোকে লোকারণ্য।
গত ১২ ডিসেম্বর বাদ জুমা পল্টনে গুলিতে আহত হন ওসমান হাদি। প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, পরে এভারকেয়ার ও সিঙ্গাপুরে তাকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এরপর বৃহস্পতিবার রাতে সিঙ্গাপুরে তিনি মারা যান। তার মরদেহ গতকালই (শুক্রবার) দেশে এসে পৌঁছায়। রাখা হৃদরোগ হাসপাতালের হিমঘরে।
এসইউজে/কেএসআর