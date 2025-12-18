রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিতে ইসির নির্দেশ

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিতে ইসির নির্দেশ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে নির্বাচন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি, মালামাল ও কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য স্বরাষ্ট্র সচিবকে চিঠি পাঠিয়ে রিটার্নিং কার্যালয় ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের নিরাপত্তা জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) ইসির উপ-সচিব মোহাম্মদ মনির হোসেন নির্দেশনাটি স্বরাষ্ট্র সচিবকে পাঠিয়েছেন।
এতে বলা হয়, গত ১১ ডিসেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচি জারি করা হয়েছে। এরই মধ্যে নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
নির্বাচন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি, মালামাল ও যন্ত্রপাতি রক্ষার জন্য রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। নির্বাচনী পরিস্থিতি বিবেচনায়, অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিরাপত্তা ও সংরক্ষিত সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।
রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য প্রয়োজনীয় পুলিশ ফোর্স মোতায়েনের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
