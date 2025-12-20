রাজধানীতে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিক নিহত
রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের আগারগাঁওয়ে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত শ্রমিকের নাম মো. আবু মুসা (২৭)। তিনি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার দিয়ার মানিকচর গ্রামের মো. সাদিকুল ইসলামের ছেলে। তিনি আগারগাঁওয়ে ভাড়া বাসায় থাকতেন।
মুসার সহকর্মী মো. বাদশা মিয়া জানান, একটি নির্মাণাধীন ভবনের দ্বিতীয়তলায় মাচান বেঁধে প্লাস্টারের কাজ করছিলেন মুসা। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তিনি সেখান থেকে অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে নিউরোসায়েন্স হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি ঘটলে পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, মরদেহ জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা আছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
