দিল্লিতে বিক্ষোভ
বাংলাদেশ হাইকমিশনের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের চেষ্টা হয়নি, দাবি ভারতের
নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভের ঘটনা নিয়ে বাংলাদেশের কিছু গণমাধ্যমে বিভ্রান্তিকর খবর প্রচার করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে ভারত। দিল্লির দাবি, হাইকমিশনের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের কোনো চেষ্টা হয়নি। পুরো ঘটনাটি কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুলিশ নিয়ন্ত্রণে নেয়।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেন।
বিবৃতিতে বলা হয়, শনিবার (২০ ডিসেম্বর) নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে ২০-২৫ জন যুবক জড়ো হয়ে ময়মনসিংহের দিপু চন্দ্র দাস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানান এবং বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার দাবি তোলেন। তবে কোনো সময়ই তারা নিরাপত্তা বেষ্টনী ভাঙার চেষ্টা করেননি কিংবা কোনো ধরনের নিরাপত্তাঝুঁকির পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।
আরও পড়ুন
বাংলাদেশ হাইকমিশনে হামলা নিয়ে দিল্লির বক্তব্য প্রত্যাখ্যান ঢাকার
দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে হুমকি
ভারতের দাবি, ঘটনাস্থলে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যরা দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেন। এ-সংক্রান্ত দৃশ্যমান প্রমাণ জনসমক্ষে রয়েছে বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। এতে আরও বলা হয়, ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী নিজ ভূখণ্ডে অবস্থানরত বিদেশি কূটনৈতিক মিশনগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এক্ষেত্রে কোনো ঘাটতি হয়নি।
বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির ওপর ভারত নিবিড় নজর রাখছে উল্লেখ করে মুখপাত্র জানান, দিল্লি ঢাকার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে এবং সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে দিপু চন্দ্র দাস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের বিচারের আওতায় আনার আহ্বানও জানানো হয়েছে।
জেপিআই/একিউএফ/এএসএম