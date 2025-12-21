  2. জাতীয়

ইসি সানাউল্লাহ

প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে হামলাকারীরা প্রতিদান পাবে, অপেক্ষা করুন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:১৪ পিএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
গত ১৮ ডিসেম্বর রাতে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে আগুন দেওয়া হয়/ফাইল ছবি

প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলাকারীরা ‘প্রতিদান পাবে’ বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।

এ বিষয়ে তিনি বলেন, অপেক্ষা করুন, হামলাকারীরা প্রতিদান পাবে। মেসেজ ক্লিয়ার— পত্রিকা অফিসে যারা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে তাদের কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না। তারা এর প্রতিদান পাবে।

রোববার (২১ ডিসেম্বর) নির্বাচন কমিশনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ঘিরে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত বৈঠক শেষে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

ব্রিফিংয়ে ইসি সানাউল্লাহ বলেন, (ওসমান হাদির মৃত্যুর) একটা বৃহত্তর আবেগ ও অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে যেসব হামলা দুষ্টচক্র চালিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আমাদের সংশ্লিষ্টদের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এরই মধ্যে অন্ততপক্ষ ২০ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে বলে আমরা নিশ্চিত হয়েছি। আপনারা অপেক্ষা করুন। আমি নিশ্চিত, যারা অপকর্ম করেছে তারা প্রতিদান পাবে।

এই নির্বাচন কমিশনার আরও বলেন, প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা একটা ভ্যান্ডালিজম। এটাও আমাদের পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলছে।

‘এই হামলার ঘটনা নির্বাচনের সঙ্গে সরাসরিভাবে রিলেটেড না। তারপরও আমরা বিষয়টি ডিসকাশনে নিয়ে এসেছি। কারণ, এটির সঙ্গে আমাদের স্বার্থ জড়িত। সার্বিক পরিবেশ পরিস্থিতি এটির সঙ্গে রিলেটেড’- যোগ করেন ইসি সানাউল্লাহ।

