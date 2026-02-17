স্বাস্থ্য ও ডাক-টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী হচ্ছেন ড. মুহিত

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২৪ পিএম, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সিরাজগঞ্জ-৬ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য (এমপি) এম এ মুহিত নতুন সরকারের স্বাস্থ্য এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী হিসেবে ডাক পেয়েছেন।

মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) সারাদেশে জনস্বাস্থ্য খাত ও সমাজের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কল্যাণে কাজ করতে দৃঢ় প্রত্যায় ব্যক্ত করা এম এ মুহিত বলেন, স্বাস্থ্য ও ডাক-টেলিযোগাযোগের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে ডাক পেয়েছি। দোয়া করবেন।

দলীয় নেতারা বলছেন, অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক ভারসাম্য বিবেচনায় রেখেই নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়েছে। শপথ অনুষ্ঠানের পর দপ্তর বণ্টন নিয়ে বিস্তারিত ঘোষণা আসতে পারে।

এমওএস/এএমএ/এমএস

