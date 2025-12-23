চরাঞ্চলে জলবায়ু-সহিষ্ণু উন্নয়নকে যথাযথ অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান

চরাঞ্চলে জলবায়ু-সহিষ্ণু উন্নয়নকে যথাযথ অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান
ভৌগোলিক ও আর্থসামাজিক কারণে দেশের চরাঞ্চলের মানুষ বাকিদের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছেন। তারা জলবায়ু পরিবর্তনের বিশেষ ঝুঁকিতে থাকায় এ ব্যবধান আগামীতে আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। তাই জাতীয় নীতি-পরিকল্পনায় চরাঞ্চলের জলবায়ু-সহিষ্ণু উন্নয়নকে যথাযথ অগ্রাধিকার দেওয়ার বিকল্প নেই।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) ন্যাশনাল চর অ্যালায়েন্সের (এনসিএ) আয়োজনে এক কর্মশালায় এমন মতামত দেন অংশগ্রহণকারী গণমাধ্যমকর্মীরা। যমুনা নদী অববাহিকার চর এলাকার জলবায়ু পরিবর্তন-সহিষ্ণুতা নিয়ে ঢাকার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ভবনে এ কর্মশালা হয়।
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং সুইস রেডক্রসের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন যমুনা প্রকল্পের সহায়তায় এনসিএ কর্মশালাটির আয়োজন করে। এতে প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করেন যমুনা প্রকল্পের পরিচালক মো. জসিম উদ্দীন কবির এবং উন্নয়ন সমন্বয়ের গবেষণা পরিচালক আব্দুল্লাহ নাদভী। সঞ্চালনা করেন এনসিএর সদস্যসচিব জাহিদ রহমান।
কর্মশালার আলোচনায় চরবাসীর দুর্যোগ মোকাবিলার সক্ষমতা, জলবায়ুবান্ধব উন্নয়ন কর্মসূচির সাফল্য ও সম্ভাবনা, বিশেষ ঝুঁকিতে থাকা নাগরিকদের সামাজিক সেবার চাহিদা এবং চরের সামষ্টিক অর্থনৈতিক সম্ভাবনার ওপর আলোকপাত করা হয়। এসব ক্ষেত্রে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে প্রয়োজনীয় নীতি উদ্যোগ এবং সেগুলো বাস্তবায়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে মতামত দেন অংশগ্রহণকারীরা।
বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল, সুইস রেডক্রসের ডেপুটি কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ সঞ্জীব বিশ্বাস সঞ্জয়, বাংলাদেশ সেইফ অ্যাগ্রো ফুড এফোর্ট ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রেজাউল করিম সিদ্দিক ও চ্যানেল আইয়ের প্রধান নির্বাহী সম্পাদক জাহিদ নেওয়াজ খান।
