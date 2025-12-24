পোস্টাল ভোট: নিবন্ধন ছাড়ালো সাড়ে ৬ লাখ

পোস্টাল ভোট: নিবন্ধন ছাড়ালো সাড়ে ৬ লাখ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপে নিবন্ধনকারীর সংখ্যা সাড়ে ৬ লাখ ছাড়িয়েছে। বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) সকাল ১১টা পর্যন্ত নিবন্ধন করেছেন মোট ৬ লাখ ৭২ হাজার ১২ জন।
নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ওয়েবসাইট portal.ocv.gov.bd/report/by-country থেকে বিষয়টি জানা গেছে।
গত ১৯ নভেম্বর থেকে নিবন্ধন শুরু হয়েছে, চলবে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। তবে দেশের ভেতর থেকে যারা নিবন্ধন করবেন, তাদের জন্য সময় কিছুটা বাড়তে পারে।
যেসব দেশে নিবন্ধন চলছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে—দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, চীন, মিশর, মোজাম্বিক, লিবিয়া, মরিশাস, হংকং, ব্রাজিল, উগান্ডা, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো, ইথিওপিয়া, নাইজেরিয়া, লাইবেরিয়া, বতসোয়ানা, কেনিয়া, রুয়ান্ডা, আলজেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, তানজানিয়া, সোমালিয়া, ঘানা, গিনি, মরক্কো, দক্ষিণ সুদান, চিলি, সিয়েরা লিওন, ইকুয়েডর, তাইওয়ান, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, গাম্বিয়া, পেরু, জিম্বাবুয়ে, যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব।
