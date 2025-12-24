  2. জাতীয়

আতাউর রহমান বিক্রমপুরী কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪৭ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
আতাউর রহমান বিক্রমপুরী/ফাইল ছবি

নরসিংদী থেকে গ্রেফতার হওয়া আতাউর রহমান বিক্রমপুরীকে কাশিমপুর কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) দুপুরে টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান জানিয়েছেন, গ্রেফতার আতাউর রহমানের বিষয়ে তিন মাসের আটকাদেশ দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বুধবার সকালে তাকে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ এ পাঠানো হয়েছে।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) দিনগত রাতে আতাউর রহমানকে নরসিংদী থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

বুধবার দুপুরে ডিএমপির উপ-কমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের (জিএমপি) অনুরোধে আতাউর রহমান বিক্রমপুরীকে মঙ্গলবার রাতে নরসিংদী থেকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাকে টঙ্গী পূর্ব থানায় হস্তান্তর করা হয়। এরপর প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাকে পাঠানো হয় কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে।

ওসি মেহেদী হাসান বলেন, আতাউর রহমান বিক্রমপুরীর বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আটকাদেশ ছিল। ডিএমপি আটকের পর আমাদের কাছে দেয়, এরপর আমরা তাকে কাশিমপুর কারাগারে পাঠিয়েছি।

