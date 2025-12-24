  2. জাতীয়

বড়দিন ঘিরে গির্জায় নিরাপত্তা জোরদার, শঙ্কা নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২০ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বড়দিন সামনে রেখে রাজধানীর কাকরাইল চার্চ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলম/ছবি: সংগৃহীত

আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত হবে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব বড়দিন। এ উপলক্ষে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বিভিন্ন গির্জায়। একই সঙ্গে বড়দিন ঘিরে কোনো ধরনের নিরাপত্তা শঙ্কা বা আশঙ্কা নেই বলেও জানিয়েছেন রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলম।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর কাকরাইল চার্চ (গির্জা) পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

ডিসি মাসুদ আলম বলেন, ২৫ ডিসেম্বর খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব। বড়দিন উপলক্ষে আমাদের কমিশনার স্যার সবাইকে নিয়ে বসেছিলেন। আমাদের বেশ প্রস্তুতি আছে। সব জায়গায় যেনো সবাই নিরাপদে নির্বিঘ্নে উৎসবমুখর পরিবেশে এই দিনটি পালন করতে পারে সে জন্য যত ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন আমাদের সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া আছে।

তিনি বলেন, কাকরাইলের এই চার্চ অন্যতম বড় একটি চার্চ। এখানে আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা-তো আছে, এর বাইরেও আজ থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও বাড়ানো হবে। আমাদের মনে হয় না এখানে শঙ্কা বা আশঙ্কা আছে। বড়দিনের উৎসব সুন্দরভাবে পালন করার জন্য যা যা করা প্রয়োজন আমরা সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

