তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানালেন প্রেস সচিব
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেছেন, ‘তার (তারেক রহমানের) যে প্রয়োজনীয় সিকিউরিটি (নিরাপত্তা) সেটার বিষয়ে আমাদের সঙ্গে তার পার্টির (বিএনপি) আলাপ হচ্ছে। যতটুকু তারা চাচ্ছেন, যে সব মেজর পলিটিক্যাল, বিএনপির সঙ্গে কথা বলেই সেগুলোর বিষয়ে লুক আফটার (দেখভাল) করা হচ্ছে।’
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে কথা বলেন প্রেস সচিব শফিকুল ইসলাম। তারেক রহমানের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কি ধরনের নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে—গণমাধ্যমকর্মীদের এমন প্রশ্নের উত্তরে এসব কথা বলেন প্রেস সচিব।
দলের পক্ষ থেকে এসএসএফ নিরাপত্তাসহ সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়ে কোনো কিছু চাওয়া হয়েছে কি না—এ প্রশ্নের জবাবে শফিকুল আলম বলেন, এ বিষয়টি তার পার্টি বলতে পারবে। আমাদের তরফ থেকে ভালো নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা রয়েছে।
