এভারকেয়ার হাসপাতাল ও আশপাশে ড্রোন ওড়ানো নিষিদ্ধ

এভারকেয়ার হাসপাতাল ও আশপাশে ড্রোন ওড়ানো নিষিদ্ধ
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতাল এবং সংলগ্ন এলাকায় যেকোনো প্রকার ড্রোন ওড়ানোয় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত এটি জারি থাকবে।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার শেখ মো.সাজ্জাত আলীর সই করা এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়।
গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্ডিন্যান্স (অর্ডিন্যান্স নং-III/৭৬) এর ২৮ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ২৪ ডিসেম্বর থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতাল এবং সংলগ্ন এলাকায় যেকোনো প্রকার ড্রোন ওড়ানো নিষিদ্ধ করা হলো।
সেখানে বলা হয়েছে, অনুমোদনহীন ড্রোন ওড়ানোর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করছে।
দীর্ঘ ১৭ বছরের নির্বাসিত জীবনের অবসান ঘটিয়ে আগামীকাল বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্য থেকে দেশে ফিরছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাকে বরণ করতে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে বিএনপি। সারাদেশ থেকে ঢাকায় আসছেন নেতাকর্মী-সমর্থকরা। তারেক রহমানের আগমন ঘিরে সার্বিক নিরাপত্তায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।
‘গুরুতর অসুস্থ’ বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া অনেক ধরে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।
