রাউজানে গাড়ির ধাক্কায় কলেজছাত্র নিহত

রাউজানে গাড়ির ধাক্কায় কলেজছাত্র নিহত
চট্টগ্রামের রাউজানে গাড়ির ধাক্কায় মো. জাবেদ (২০) নামের এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলার একটি সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত জাবেদ হযরত এয়াছিন শাহ কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। তিনি উপজেলার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বসরত আলী সারেং বাড়ির কাতারপ্রবাসী মো. হোসেনের ছেলে।
নিহতের চাচাতো ভাই মো. মারুপ উদ্দীন রানা জানান, একটি ওয়াজ মাহফিলের কাজ শেষ করে বুধবার দুপুর ১টার দিকে মোটরসাইকেলযোগে বাড়ি ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এসময় ইটবোঝাই একটি গাড়ি (জিপ) মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দিলে জাবেদ ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।
স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
