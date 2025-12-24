উপদেষ্টা পরিষদে পরিবর্তন নিয়ে যা বললেন প্রেস সচিব

উপদেষ্টা পরিষদে পরিবর্তন নিয়ে যা বললেন প্রেস সচিব
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে পরিবর্তনের বিষয়ে সম্প্রতি কোনো আলোচনা হয়নি বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের পর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা জানান।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ও প্রধান উপদেষ্টার একজন বিশেষ সহকারী পদত্যাগ করছেন—সম্প্রতি এমন গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান নতুন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পেতে পারেন বলেও আলোচনা চলছিল।
ব্রিফিংয়ে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে প্রেস সচিব বলেন, এ বিষয়টি (উপদেষ্টা পরিষদে পরিবর্তন) সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই। এ বিষয়ে উপদেষ্টা পরিষদে কোনো আলোচনাও হয়নি।
