প্রকল্প বাস্তবায়নে সাংঘাতিক গড়িমসি দেখা যাচ্ছে: পরিকল্পনা সচিব

প্রকাশিত: ০৩:০৫ এএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
পরিকল্পনা বিভাগের সচিব এস এম শাকিল আখতার বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়নে সাংঘাতিক গড়িমসি দেখা যাচ্ছে। প্রকল্প সঠিক সময়ে বাস্তবায়িত হলে একদিকে সরকারি অর্থের অপচয় কমবে, অন্যদিকে নির্দিষ্ট সময়ে সুফল ভোগ করবে জনগণ। কারণ জনগণের অর্থেই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) মিলনায়তনে ‘সিটিজেন পারসেপশন সার্ভে (সিপিএস) ২০২৫’-এর চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

পরিকল্পনা সচিব বলেন, বার বার প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি না করে সঠিক সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, আমরা এক ধরনের দুর্বৃত্তায়নের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি, এটি থেকে বের হতে হবে। বর্তমানে স্বাস্থ্যসেবা খাত অত্যন্ত নাজুক। এই খাতে অনেক বিনিয়োগ করা সত্ত্বেও মানুষ সেভাবে সুফল পাচ্ছে না। স্বাস্থ্যের কিছু প্রকল্প বর্তমানে স্থগিত থাকায় পরিস্থিতি আরও নাজুক হয়েছে। এ কারণে আমরা স্বল্প সময়ে ৫০ থেকে ৬০ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প দিয়েছি।

চলমান প্রকল্প বাস্তবায়ন তদারকি বৃদ্ধি জরুরি দাবি করে পরিকল্পনা বিভাগের সচিব বলেন, চলমান প্রকল্পের মনিটরিং বাড়াতে হবে। কারণ অনেক প্রকল্প বৈদেশিক ঋণ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এমন ঘটনাও আছে প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষ হয়নি অথচ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের সময় চলে আসছে। তাই প্রকল্প বাস্তবায়নে মনিটরিং বাড়াতে হবে।

