মেঘনায় দুই লঞ্চের সংঘর্ষে নিহত বেড়ে ৪

মেঘনায় দুই লঞ্চের সংঘর্ষে নিহত বেড়ে ৪
চাঁদপুরের মেঘনা নদীতে ঘন কুয়াশায় জাকির সম্রাট-৩ ও অ্যাডভেঞ্চার-৯ লঞ্চের সংঘর্ষে নিহত বেড়ে চারজনে দাঁড়িয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) দিনগত রাত ২টা দিকে চাঁদপুর সদরের হরিণা এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) দুপুরে নৌ-পুলিশ প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি কুসুম দেওয়ান জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, এ ঘটনায় আহত হয়েছেন পাঁচজন। তাদের মধ্যে একজন মিটফোর্ড হাসপাতালে ও একজন পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। অন্যরা মিডফোর্ড হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে চলে গেছেন।
এর আগে চাঁদপুর বিআইডব্লিউটিএর উপ-পরিচালক (ট্রাফিক) বাবু লাল বৈদ্য দুজন নিহতের কথা জানান। পরে আরও দুজনের মৃত্যু হয়।
বাবু লাল বৈদ্য জানান, চাঁদপুর সদরের হরিণা এলাকায় মেঘনা নদীতে কুয়াশার কারণে দুটি লঞ্চের সংঘর্ষ হয়। ওই সময় দুজন নিহতসহ বেশ কয়েকজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়।
