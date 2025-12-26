চাঁদপুরে লঞ্চের সংঘর্ষে নিহত চারজনের পরিচয় মিলেছে

চাঁদপুরে লঞ্চের সংঘর্ষে নিহত চারজনের পরিচয় মিলেছে
চাঁদপুরের মেঘনা নদীতে ঘন কুয়াশায় জাকির সম্রাট-৩ ও অ্যাডভেঞ্চার-৯ লঞ্চের সংঘর্ষের ঘটনায় নিহত চারজনের পরিচয় মিলেছে।
নিহতরা হলেন- ভোলা জেলার লালমোহন থানার সিরাজুল ব্যাপারীর ছেলে ৩৮ বছর বয়সী আব্দুল গণি, একই এলাকার মো. কালুর ছেলে ৪৫ বছর বয়সী মো. সাজু, মিলন মিয়ার স্ত্রী ও মোক্তার হোসেনের মেয়ে ৩৫ বছর বয়সী রিনা এবং চরফ্যাশন থানার আমির হোসেনের ছেলে ৬০ বছর বয়সী মো. হানিফ।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) দিনগত রাত ২টার দিকে চাঁদপুর সদরের হরিণা এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
নৌ-পুলিশ জানায়, সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুজনের মধ্যে একজন ঘটনাস্থলেই লঞ্চের ভেতর মারা যান। আরেকজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা নেওয়ার পথে মোহনপুর এলাকায় মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনা কবলিত দুটি লঞ্চ ও নিহত দুজনের লাশ ঢাকার সদরঘাটে রয়েছে।
শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) দুপুরে নৌ-পুলিশের প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি কুসুম দেওয়ান জাগো নিউজকে এসব তথ্য জানান।
তিনি বলেন, এ ঘটনায় আহত হয়েছেন পাঁচজন। তাদের মধ্যে একজন মিটফোর্ড হাসপাতালে ও একজন পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অন্যরা মিডফোর্ড হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে চলে গেছেন।
এ ঘটনায় আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানিয়েছেন নৌ-পুলিশের প্রধান।
