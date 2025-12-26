  2. জাতীয়

‘আমরা সবাই হাদি হবো, যুগে যুগে লড়ে যাবো’ স্লোগানে উত্তাল শাহবাগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৮ পিএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
ইনকিলাব মঞ্চের শহীদ মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে শাহবাগ মোড় অবরোধ/ছবি: জাগো নিউজ

ইনকিলাব মঞ্চের শহীদ মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেছে তার সংগঠন। আন্দোলনকারীরা ‘আমরা সবাই হাদি হবো, যুগে যুগে লড়ে যাবো’ স্লোগানে ঘটনাস্থল উত্তাল করে তুলেছেন।

শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) জুমার নামাজের পর ইনকিলাব মঞ্চের নেতাকর্মীসহ সাধারণ শিক্ষার্থী ও জনতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কেন্দ্রীয় মসজিদ থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শাহবাগে এসে অবস্থান নেন। সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক জনসমাগম সৃষ্টি হতে থাকে। তারা হাদি হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত, দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন।

সড়ক অবরোধের ফলে শাহবাগ মোড় দিয়ে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে।

সমাবেশে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের বলেন, ‘হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত আমরা রাজপথ ছাড়বো না। ওসমান হাদির লড়াই আমাদের সবার লড়াই। এই লড়াই আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের জন্য। এই লড়াই সুশীলদের থেকে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে জনতার কাতারে নিয়ে আসা। এই লড়াইয়ে আমরা পিছপা হবো না।’

