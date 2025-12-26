উপদেষ্টারা এসে জবাব না দিলে শাহবাগ না ছাড়ার ঘোষণা ইনকিলাব মঞ্চের

উপদেষ্টারা এসে জবাব না দিলে শাহবাগ না ছাড়ার ঘোষণা ইনকিলাব মঞ্চের
ইনকিলাব মঞ্চের শহীদ মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেছে তার সংগঠন। শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) জুমার নামাজের পর ইনকিলাব মঞ্চের নেতাকর্মীসহ সাধারণ শিক্ষার্থী-জনতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) কেন্দ্রীয় মসজিদ থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শাহবাগে এসে অবস্থান নেন। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টারা এসে জবাব না দেওয়া পর্যন্ত শাহবাগ মোড়ের অবরোধ কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।
কর্মসূচিতে সংগঠনটির সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের বলেন, আমরা রাজপথে নেমেছি শহীদ ওসমান হাদির রক্তের বদলা নেওয়ার জন্য। যতক্ষণ পর্যন্ত সরকারের উপদেষ্টারা এখানে এসে জনগণের সামনে জবাব না দেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা শাহবাগ ছাড়ব না।
তিনি বলেন, এই সরকারের যারা উপদেষ্টা রয়েছেন, তারা এখানে এসে জনগণের সামনে দাঁড়ানো না পর্যন্ত আমরা শাহবাগ ছাড়ব না। প্রয়োজনে প্রাণ দিয়েও আমরা এই অবস্থান ধরে রাখব।
আব্দুল্লাহ আল জাবের বলেন, হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত আমরা রাজপথ ছাড়ব না। ওসমান হাদির লড়াই আমাদের সবার লড়াই। এই লড়াই আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের। এই লড়াই সুশীলদের থেকে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে জনতার কাতারে নিয়ে আসার লড়াই। এই লড়াই থেকে আমরা পিছপা হবো না।
তিনি আরও বলেন, এই বাংলাদেশে যতদিন পর্যন্ত সাধারণ মানুষ আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচতে না পারবে, যতদিন পর্যন্ত একজন নারী হিজাব পরে স্বাধীনভাবে চলাচল করতে না পারবে, ততদিন পর্যন্ত প্রকৃত স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে না।
ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের বলেন, এই জমিন হাদির রক্তে ভিজেছে। অথচ এখন কেউ কেউ এসে আমাদের বলে—এই কাজ করো না, ওই কাজ করো না। কিন্তু আমরা দেখছি, আপনারা ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে হাজিরা দিয়ে আসেন। আমাদের আর উপেক্ষা করা চলবে না।
এদিকে শাহবাগ অবরোধের ফলে মোড় দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে৷
