উত্তরায় ট্রেনের ধাক্কায় পোশাককর্মী নিহত
রাজধানীর উত্তরা হাউজ বিল্ডিং জয়নাল মার্কেট নতুন গেট এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় নাজমুল ইসলাম (৩৭) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তিনি উত্তরখানে একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন।
শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) দিনগত রাত ১২টার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত নাজমুলের ভাতিজা সাকিব আলম জানান, তার চাচা উত্তরখান এলাকায় একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন। শনিবার রাত আটটার দিকে বাসায় ফেরার পথে উত্তরা হাউজ বিল্ডিং এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নাজমুল ইসলাম নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থানাধীন এলাকার নূর নবীর সন্তান। বর্তমানে উত্তরখান এলাকায় পরিবার নিয়ে থাকতেন।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে থানায় জানানো হয়েছে।
কাজী আল-আমিন/এমকেআর/এএসএম