সুলেমান রেস্টুরেন্ট
এক প্লেট ভাত ৫০ টাকা, ৪ জন ভাগ করে খেলে ২০০!
রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিজ্ঞান জাদুঘর এলাকার সুলেমান রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড কাবাবের বিরুদ্ধে ভোক্তাদের সঙ্গে অভিনব প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। সেখানে ভাত-ডাল ভাগ করে খেলে কয়েকগুণ দাম নেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে টেবিল বা দেয়ালে সাঁটানো নেই কোনো মূল্য তালিকা।
এ ঘটনায় রাকিব হাসান নামের এক ব্যক্তি ও তার সহকর্মী রোববার (২৮ ডিসেম্বর) জাতীয় ভোক্তা-অধিকার অধিদপ্তরে মৌখিক অভিযোগ দিয়েছেন।
রাকিবের অভিযোগ, প্রতি প্লেট ভাতের দাম ৫০ টাকা হলেও ভাগ করে দুজন খাওয়ার কারণে দ্বিগুণ অর্থাৎ ১০০ টাকা দাম ধরা হয়েছে। এছাড়া ৩০ টাকা মূল্যের এক বাটি পাতলা ডাল ভাগ করে খাওয়ায় ৬০ টাকা দাম ধরা হয়।
রেস্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষের ভাষ্য, ৩০ টাকা মূল্যের এক বাটি পাতলা ডাল চারজন ভাগ করে খেলেও ১২০ টাকা ধরে হবে। এছাড়া ৫০ টাকার এক প্লেট ভাত ভুল করে চারজন খেলে দাম ধরা হবে ২০০ টাকা।
রাকিব বলেন, ‘টাকা সাশ্রয়ের জন্য খাবার শেয়ার করে খেয়েছি। অথচ প্রতিটি খাবারের দাম দ্বিগুণ ধরা হয়েছে। এক প্লেট ভাতের দাম ৫০ টাকা। শেয়ার করে খাওয়ায় তা হয়ে গেল ১০০ টাকা। এটা এক ধরনের প্রতারণার শামিল। খাবারের মূল্য তালিকাও হোটেলের কোথাও দেওয়া নেই।’
জানতে চাইলে রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার বলেন, ‘এখানে একজন ব্যক্তি ভাত খাইলেই ৫০ টাকা দিতে হবে। ডাল শেয়ার করে খেলেও জনপ্রতি ৩০ টাকা দিতে হবে।’
মূল্য তালিকার বিষয়ে তিনি বলেন, ‘মেন্যু আমাদের কাছে আছে। কেউ চাইলে তা দেওয়া হয়।’
এ বিষয়ে মৌখিক অভিযোগ জানালে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ঢাকা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ হাসানুজ্জামান লিখিত অভিযোগ দেওয়ার পরামর্শ দেন।
