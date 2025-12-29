হাজারীবাগে রাহমানীর মাদরাসার পাশে বিকট শব্দ, পুলিশ বলছে ‘পটকা’
রাজধানীর হাজারীবাগের বারইখালী এলাকায় নির্মাণাধীন ভবনের সামনে মুফতি জসীম উদ্দিন রাহমানীর মাদরাসার পাশে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয়েছে। তবে পুলিশ এটিকে ‘পটকা’ বলে দাবি করেছে।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ১৪ নম্বর গলির মুখে এ ঘটনা ঘটে। তবে এ ঘটনায় অক্ষত আছেন মুফতি জসীম উদ্দিন রাহমানী।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, হাজারীবাগ বারইখালী এলাকায় আমাদের একটি ফাউন্ডেশনের নির্মাণাধীন ভবনের কাজ চলছিল। আমি ওখানে প্রায়ই যাতায়াত করি এবং আমার আত্মীয়-স্বজন ওখানে থাকেন। আমি সাড়ে ১১টার দিকে ওই নির্মাণাধীন ভবনে ঢোকার সময় পাঁচ থেকে সাত হাত দূরে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে।
এটি ককটেল নাকি অন্য কিছু জানতে চাইলে তিনি বলেন, ককটেল না অন্য কিছু সেটা তো আমি চিনি না। পুলিশ ভালো বলতে পারবে।
পুলিশের একটি সূত্র বলছে, মুফতি জসীম উদ্দিন রাহমানী বেলা ১১টা ৩৮ মিনিটে ৯৯৯-এ কল দিয়ে একটি বিস্ফোরণের ঘটনা জানান। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।
এ বিষয়ে ধানমন্ডি জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) শাহ মোস্তফা তারিকুজ্জামান জাগো নিউজকে বলেন, আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছি। বাচ্চারা পটকা ফুটিয়েছে। সেখানকার বাচ্চাদের সঙ্গে আমরা কথাও বলেছি।
এছাড়া ঘটনাস্থলে বোম্ব ডিজপোজাল ইউনিট পরিদর্শন করেছে বলেও জানান তিনি।
