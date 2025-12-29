ধূমপানে বাধা দেওয়ায় যুবককে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত

ধূমপানে বাধা দেওয়ায় যুবককে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত
রাজধানীর কদমতলীর একটি বাসার ছাদে ধূমপান করতে বাধা দেওয়ায় অজ্ঞাত ব্যক্তির ছুরিকাঘাতে মো. রিয়াদ (২৫) নামের এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। তিনি পেশায় একজন ক্যামেরা টেকনিশিয়ান।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) রাত আড়াইটার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। তিনি বর্তমানে সেখানে চিকিৎসাধীন।
আহত রিয়াদের সহকর্মী মো. সোহান জানান, গত রাতের দিকে সিকদার ভিলার পঞ্চম তলার ছাদে অজ্ঞাত এক যুবক ধূমপান করছিল। ওই সময় রিয়াদ ধূমপানরত ওই যুবককে বাধা দিলে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে অজ্ঞাতনামা ওই যুবক ধারালো অস্ত্র দিয়ে রিয়াদের মাথায়, বুকের বাম পাশে, পেটে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে আমরা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসি। বর্তমানে ঢামেকের জরুরি বিভাগে তার চিকিৎসা চলছে। কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন রিয়াদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
তিনি আরও জানান, আহত রিয়াদ ভোলা জেলার দৌলতপুর উপজেলার উত্তর জয়নগর খাসের হাট গ্রামের রুমান খন্দকারের সন্তান। বর্তমানে শনির আখড়ার পলাশপুর সিকদার ভিলায় ভাড়া থাকেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, গতরাতে কদমতলী এলাকা থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় এক যুবককে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। আমরা বিষয়টি কদমতলী থানায় অবগত করেছি।
