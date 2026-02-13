তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানালেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঐতিহাসিক বিজয়ে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জু।
শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ অভিনন্দন জানান।
মোহাম্মদ মুইজ্জু তার বার্তায় জানান, তিনি উষ্ণ শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন এবং মালদ্বীপ ও বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিতে একসঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।
তিনি আশা প্রকাশ করেন, দুই দেশের অংশীদারত্ব আগামী বছরগুলোতে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করার পাশাপাশি আরও শক্তিশালী হবে।
