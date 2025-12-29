  2. জাতীয়

ঘন কুয়াশায় আজও সন্ধ্যা থেকে লঞ্চ চলাচল বন্ধ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২১ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ঘন কুয়াশায় আজও সন্ধ্যা থেকে লঞ্চ চলাচল বন্ধ

ঘন কুয়াশার কারণে আজ সোমবারও (২৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা থেকে সারাদেশে লঞ্চ চলাচল বন্ধ রয়েছে। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, বিদ্যমান ঘন কুয়াশা আরও ঘনীভূত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় আজ (সোমবার) সন্ধ্যা ৫টা ৩০ মিনিট থেকে সদরঘাট থেকে চাঁদপুরসহ দক্ষিণাঞ্চলে চলাচলকারী সব ধরনের লঞ্চ চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।

ঘন কুয়াশার কারণে রোববারও সন্ধ্যার পর সদরঘাট থেকে সারাদেশে চলাচল বন্ধ করে দেয় সরকার। আজও সন্ধ্যার পর সদরঘাট থেকে লঞ্চ চলাচল বন্ধ রয়েছে বলে জানা গেছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর পূর্বাভাসে জানিয়েছে, মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারাদেশের কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে এবং কোথাও কোথাও দুপুর পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকতে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে বিমান চলাচল, অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন এবং সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা সাময়িকভাবে ব্যাহত হতে পারে।

ঘন কুয়াশার কারণে গত বৃহস্পতিবার রাতে চাঁদপুরে মেঘনা নদীতে দুই লঞ্চের সংঘর্ষে চার জন নিহত হয়েছেন। তাই ঘন কুয়াশা থাকা অবস্থায় লঞ্চ চলাচলে অনুমতি দিচ্ছে না বিআইডব্লিউটিএ।

আরএমএম/এমএএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।