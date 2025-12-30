  2. জাতীয়

বাংলাদেশ-ভারত টানাপোড়েন

দিল্লিতে নিযুক্ত হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহকে ঢাকায় জরুরি তলব

প্রকাশিত: ০৩:৩৩ এএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
দিল্লিতে নিযুক্ত হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহকে ঢাকায় জরুরি তলব
দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাহ/ফাইল ছবি

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাহকে জরুরি ভিত্তিতে ঢাকায় তলব করা হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ পাওয়ার পর সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) রাতেই হাইকমিশনার দেশে ফেরেন। মন্ত্রণালয়ের একটি দায়িত্বশীল সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

কূটনৈতিক সূত্রগুলো জানিয়েছে, দিল্লি ও ঢাকার মধ্যে চলমান কূটনৈতিক টানাপোড়েন এবং সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতেই হাইকমিশনারকে ঢাকায় ডেকে আনা হয়েছে।

গত প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক ঘিরে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থা নিয়ে ভারতের বিভিন্ন মহল থেকে বিভ্রান্তিকর ও অতিরঞ্জিত তথ্য ছড়ানোর অভিযোগ রয়েছে। এর জেরে ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনগুলোকে কেন্দ্র করে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর বিক্ষোভ দেখায়।

নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কারণে বাংলাদেশ ওই মিশনগুলোতে সাময়িকভাবে ভিসা কার্যক্রম বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৩ ডিসেম্বর দুই দেশের কূটনৈতিক ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একে অপরের হাইকমিশনারকে পাল্টাপাল্টি তলব করার ঘটনা ঘটে।

এর মধ্যে গত শুক্রবার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল এক নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ‘২৯০০টি সহিংস ঘটনার’ অভিযোগ করেন। এ মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় গত রোববার বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এস এম মাহবুবুল আলম এক বিবৃতিতে অভিযোগটিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ভিত্তিহীন বলে প্রত্যাখ্যান করেন।

একই সঙ্গে তিনি ভারতের বিভিন্ন মহলকে সংখ্যালঘু পরিস্থিতি নিয়ে বিভ্রান্তিকর বর্ণনা ও অপপ্রচার থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান।

