সম্পর্ক উন্নয়নে খালেদা জিয়ার অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে

প্রকাশিত: ০৫:২৭ পিএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
চীন–বাংলাদেশ বন্ধুত্ব ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অবদান চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লিন জিয়ান।

বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) বেইজিংয়ে নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে খালেদা জিয়াকে নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।

লিন জিয়ান বলেন, ‘খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে চীন গভীর শোক প্রকাশ করছে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার এবং খালেদা জিয়ার পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে চীন।’

তিনি আরও বলেন, খালেদা জিয়া চীনা জনগণের একজন পুরোনো ও প্রিয় বন্ধু ছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে চীন–বাংলাদেশ বন্ধুত্বের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন।

চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র উল্লেখ করেন, ‘বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি চীন–বাংলাদেশ সম্পর্ক উন্নয়নে সক্রিয় প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তার সময়েই দুই দেশ দীর্ঘমেয়াদি বন্ধুত্ব, সমতা ও পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে সহযোগিতার একটি ব্যাপক অংশীদারত্ব গড়ে তোলে।’

লিন জিয়ান বলেন, ‘চীন–বাংলাদেশ বন্ধুত্ব ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে খালেদা জিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অবদান চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।’

