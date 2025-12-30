প্রেস সচিব
কঠিন সময়গুলোতে খালেদা জিয়া হয়ে উঠেছিলেন আশার আলোকবর্তিকা
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, তিনি ছিলেন সব নেতার মধ্যে সবচেয়ে মার্জিত- আমাদের প্রতিরোধের প্রতীক এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের একজন দেশপ্রেমিক।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকালে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে তিনি এসব কথা বলেন।
স্ট্যাটাসে প্রেস সচিব লেখেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ছিলেন একজন সংগ্রামী; সবচেয়ে কঠিন সময়গুলোতে হয়ে উঠেছিলেন আশার আলোকবর্তিকা। আজীবনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলাদেশের প্রকৃত চেতনাকে সংজ্ঞায়িত করে গেছেন। তিনি ছিলেন আমার আদর্শ।
শেষে তিনি আরও লেখেন, বেগম খালেদা জিয়া, শান্তিতে বিশ্রাম নিন। আল্লাহ যেন আপনাকে জান্নাতে সবচেয়ে সুন্দর স্থান দেন। আপনি যেন চিরশান্তিতে বিশ্রাম নেন।
