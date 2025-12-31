চট্টগ্রামে খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রামে খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত
চট্টগ্রাম নগরের ঐতিহাসিক জমিয়াতুল ফালাহ জামে মসজিদ মাঠে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) বিকেল সোয়া ৩টার দিকে অনুষ্ঠিত এই জানাজায় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং বিপুলসংখ্যক মুসল্লি অংশ নেন।
বিকেলের পর থেকেই নগরের বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে দলে মানুষ জমিয়াতুল ফালাহ মাঠে জড়ো হতে থাকেন। পুরো এলাকায় তখন শোক ও নীরবতার আবহ তৈরি হয়।
নির্ধারিত সময়ে ইমামের নেতৃত্বে গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে বেগম খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। দোয়ায় অংশ নিতে গিয়ে অনেক মুসল্লিকে আবেগাপ্লুত হতে দেখা যায়।
জানাজায় অংশ নেওয়া নেতাকর্মীরা বলেন, বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। দেশের মানুষের ভোটাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। নানা প্রতিকূলতা, কারাবরণ ও রাজনৈতিক সংকটের মধ্যেও তিনি আপসহীন অবস্থান ধরে রেখেছেন বলে তাঁরা উল্লেখ করেন।
জানাজায় উপস্থিত সাধারণ মানুষ বলেন, বেগম খালেদা জিয়া শুধু একটি দলের নেত্রী ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি সময়ের প্রতীক। দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার নেতৃত্ব, সংকটকালে রাজনৈতিক দৃঢ়তা এবং গণতন্ত্র রক্ষায় ভূমিকা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
জানাজা শেষে উপস্থিত নেতারা সবাইকে মরহুমার জন্য দোয়া করার আহ্বান জানান এবং এই শোকের মুহূর্তে সংযম ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখার অনুরোধ করেন। গায়েবানা জানাজার মধ্য দিয়ে চট্টগ্রামের মানুষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে তাদের প্রিয় নেত্রীকে শেষবারের মতো স্মরণ করে।
এমআরএএইচ/বিএ