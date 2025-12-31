বাগেরহাট প্রেসক্লাবের সভাপতি শুনু সম্পাদক লিটন
বাগেরহাট প্রেসক্লাবের বার্ষিক নির্বাচনে দৈনিক মানবজমিন পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি আবু সাঈদ শুনু সভাপতি ও দৈনিক দিনকালের এম হেদায়েত হোসাইন লিটন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।
বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ শেষে নির্বাচন কমিশনার মো. কামরুজ্জামান এ ফলাফল ঘোষণা করেন।
নির্বাচিত অন্যরা হলেন সহ-সভাপতি দৈনিক ঢাকার ডাক পত্রিকার এস এম রাজ, সহ-সাধারণ সম্পাদক যমুনা টিভির ইয়ামিন আলী, অর্থ সম্পাদক এটিএন বাংলার আমিরুল ইসলাম বাবু, দপ্তর সম্পাদক আরটিভির এস এম সামছুর রহমান, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক দৈনিক সময়ের খবর, বাংলানিউজ২৪.কম ও স্টার নিউজ টেলিভিশনের এস এস শোহান, ক্রীড়া সম্পাদক চ্যানেল ২৪-এর আরিফুল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক সময় টিভির আলী আকবার টুটুল, এনটিভির তরফদার রবিউল ইসলাম, জন্মভূমির মোল্লা আব্দুর রব, বাংলাভিশনের মোল্লা মাসুদুল হক, গ্লোবাল টিভির সোহেল রানা বাবু এবং দৈনিক ভোরের দর্পনের সৈয়দ শওকত হোসেন।
নাহিদ ফরাজী/এসআর