প্রকাশিত: ০৪:৫৩ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
ঋণের নামে জনতা ব্যাংকের দুই হাজার ৮৫৭ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাণিজ্য উপদেষ্টা ও বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস-চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমানসহ ৯৪ জনকে আসামি করে চারটি মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) মামলাগুলো অনুমোদনের বিষয়টি জানিয়েছেন দুদকের সহকারী পরিচালক তানজির আহমেদ। প্রথম থেকে চতুর্থ মামলায় সালমান এফ রহমানসহ যথাক্রমে ২৩, ২০, ২৪ ও ২৭ জনকে আসামি করা হয়েছে।

অনুমোদিত প্রথম মামলায় অভিযোগ করা হয়, আসামিরা ক্ষমতার অপব্যবহার ও জালিয়াতির মাধ্যমে জনতা ব্যাংককে কথিত গ্রাহক ইয়েলো অ্যাপারেলস লিমিটেডের অনুকূলে ইডিএফ সুবিধাসহ ঋণ মঞ্জুর ও প্রদান করেছেন। এরপর তারা বিবি এলসির মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে মালামাল আমদানি-রপ্তানি দেখিয়ে অ্যাকমোডেশন বিল তৈরি করেন। এর মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ৪১৬ কোটি ৩১ লাখ ৮৭ হাজার ৭১২ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

অভিযোগে বলা হয়, ইয়েলো অ্যাপারেলস লিমিটেড একটি নবসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান, যার পরিচালকদের ব্যবসা পরিচালনার আগের অভিজ্ঞতা নেই। আসামিরা নিজেদের মধ্যে হস্তান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে এ অর্থ আত্মসাৎ করেছেন।

দ্বিতীয় মামলায় অভিযোগ করা হয়, আসামিরা ক্ষমতার অপব্যবহার ও জালিয়াতির মাধ্যমে জনতা ব্যাংককে কথিত গ্রাহক পিংক মেকার লিমিটেডের অনুকূলে ইডিএফ সুবিধাসহ ঋণ মঞ্জুর ও প্রদান করেছেন। এরপর তারা বিবি এলসির মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে মালামাল আমদানি-রপ্তানি দেখিয়ে অ্যাকমোডেশন বিল তৈরি করেন। এর মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ৬৭৫ কোটি ৩২ লাখ ৯৩ হাজার ৬১৪ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

পিংক মেকার লিমিটেডকে একটি নবসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান (যার পরিচালকগণের ব্যবসা পরিচালনার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই) বলে উল্লেখ করে অভিযোগে বলা হয়, আসামিরা নিজেদের মধ্যে হস্তান্তর, রূপান্তর ও হস্তান্তরের মাধ্যমে এই অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। অনুমোদিত তৃতীয় ও চতুর্থ মামলার অভিযোগে বলা হয়, আসামিরা ক্ষমতার অপব্যবহার ও জালিয়াতির মাধ্যমে জনতা ব্যাংক কথিত গ্রাহক অ্যাপোলো অ্যাপারেলস ও বে সিটি অ্যাপারেলসের অনুকূলে ইডিএফ সুবিধাসহ ঋণ সুবিধা মঞ্জুর ও প্রদান করে বিবি এলসির মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে মালামাল আমদানি রপ্তানি দেখিয়ে অ্যাকমোডেশন বিল তৈরি করেন।

অভিযোগে বলা হয়, পিংক মেকার লিমিটেড একটি নবসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান, যার পরিচালকদের ব্যবসা পরিচালনার আগের অভিজ্ঞতা নেই। আসামিরা নিজেদের মধ্যে হস্তান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করেছেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ মামলায় বলা হয়, আসামিরা ক্ষমতার অপব্যবহার ও জালিয়াতির মাধ্যমে জনতা ব্যাংককে কথিত গ্রাহক অ্যাপোলো অ্যাপারেলস ও বে সিটি অ্যাপারেলসের অনুকূলে ইডিএফ সুবিধাসহ ঋণ মঞ্জুর ও প্রদান করেছেন। এরপর তারা বিবি এলসির মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে মালামাল আমদানি-রপ্তানি দেখিয়ে অ্যাকমোডেশন বিল তৈরি করেছেন।

এর মাধ্যমে অ্যাপোলো অ্যাপারেলস ও বে সিটি অ্যাপারেলস ব্যাংক থেকে যথাক্রমে ৭১৯ কোটি ১৫ লাখ ২ হাজার ২৬৫ টাকা ও ১ হাজার ৪৭ কোটি ১৩ লাখ ২৯ হাজার ৩৫০ টাকা আত্মসাৎ করেছে। উভয় প্রতিষ্ঠানই নবসৃষ্ট, যার পরিচালকদের ব্যবসা পরিচালনার আগের অভিজ্ঞতা নেই।

অভিযোগে বলা হয়, আসামিরা নিজেদের মধ্যে হস্তান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে এ অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪৭৭(এ)/১০৯ ধারা, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধিত ২০১৫) এর ৪ (২) ও (৩) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-গণঅভ্যুত্থানের পর আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের সময় সদরঘাট থেকে সালমান এফ রহমানকে গ্রেফতার করে পুলিশ। দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা করেছে দুদক।

