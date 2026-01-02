ঢাকায় কাভার্ডভ্যান চাপায় পুলিশ সদস্য নিহত, পলাতক চালক গ্রেফতার

ঢাকায় কাভার্ডভ্যান চাপায় পুলিশ সদস্য নিহত, পলাতক চালক গ্রেফতার
রাজধানীর খিলগাঁও ফ্লাইওভারে কাভার্ডভ্যান চাপায় মো. রুবেল হক নামের এক পুলিশ সদস্য নিহতের ঘটনায় পলাতক চালককে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৩। গ্রেফতার চালকের নাম মো. আবু নাসের ওরফে সোহাগ (২৮)।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) রাতে রাজধানীর পল্টন থানাধীন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। র্যাব-৩ এর সহকারী পুলিশ সুপার সনদ বড়ুয়া এসব তথ্য জানান।
তিনি জানান, বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) রাত আনুমানিক ১১টা ৪০ মিনিটে রাজধানীর খিলগাঁও থানাধীন এপেক্স ভবনের সামনে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় পুলিশ সদস্য নায়েক মো. রুবেল হক নিহত হন।
রাজারবাগ পুলিশ লাইনে কর্মরত নায়েক মো. রুবেল হক মালিবাগ থেকে সবুজবাগগামী ফ্লাইওভারে মোটরসাইকেলযোগে যাচ্ছিলেন।
এসময় একই দিক থেকে বেপরোয়া গতিতে আসা একটি ছয় চাকার কভার্ডভ্যান পেছন থেকে তার মোটরসাইকেলকে সজোরে ধাক্কা দেয়। ধাক্কায় তিনি সড়কে ছিটকে পড়ে কভার্ডভ্যানের চাকার নিচে চলে যান। এতে মাথা পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
পরবর্তীতে তাকে মুগদা মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাজে মৃত বলে নিশ্চিত করেন।
সহকারী পুলিশ সুপার সনদ বড়ুয়া আরও জানান, এ ঘটনায় ১ জানুয়ারি খিলগাঁও থানায় সড়ক পরিবহন আইনে একটি মামলা রুজু হয়। মামলার প্রেক্ষিতে রাজধানীর পল্টন থানাধীন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মো. আবু নাসের ওরফে সোহাগককে গ্রেফতার করা হয়।
