আজও ঢাকায় কুয়াশা, তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রির নিচে

আজও ঢাকায় কুয়াশা, তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রির নিচে
আজ সকাল থেকেই কুয়াশায় ঢেকে আছে ঢাকা। মেলেনি সূর্যের দেখা। এদিকে, আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আকাশ অস্থায়ীভাবে মেঘলা থাকতে পারে। এ সময় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়তে পারে।
রোববার (৪ জানুয়ারি) সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে জানানো হয়, আজ সকাল ৬টার সময় ঢাকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১২ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। একই সঙ্গে বাতাসে আর্দ্রতা ছিল ৯৭ শতাংশ।
এছাড়া, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘন্টায় ৫ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। এ সময় দিনের তাপমাত্রা বেড়ে যেতে পারে।
এএমএ/জেআইএম