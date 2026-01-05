  2. জাতীয়

যৌথ নদী কমিশনের বাংলাদেশ পক্ষের পুনর্গঠিত কমিটির প্রথম সভা

প্রকাশিত: ০৮:৫৪ পিএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
গ্রিন রোডের পানি ভবনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়/ফাইল ছবি

যৌথ নদী কমিশনের বাংলাদেশ পক্ষের পুনর্গঠিত কমিটির প্রথম সময় অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি এ কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।

সোমবার (৫ জানুয়ারি) মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, পুনর্গঠিত কমিশনের বাংলাদেশ পক্ষের সভা সোমবার কমিশনের চেয়ারম্যান পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের সভাপতিত্বে গ্রিন রোডের পানি ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় কমিশনের প্রকৌশলী সদস্য মো. আনোয়ার কাদির কমিশনকে বিধি মোতাবেক বিভিন্ন বিষয় এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে অবহিত করেন।

পুনর্গঠিত কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন-পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া অনুবিভাগের মহাপরিচালক, যৌথ নদী কমিশনের প্রকৌশলী সদস্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পানি সম্পদ কৌশল বিভাগের অধ্যাপক মো. আতাউর রহমান, সাবেক সচিব ড. মাহফুজুল হক এবং সাবেক রাষ্ট্রদূত মেহদী হাসান।

