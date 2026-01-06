একই নির্বাচনি এলাকায় একাধিক প্রার্থীর নাম এক হলে করণীয় জানালো ইসি

একই নির্বাচনি এলাকায় একাধিক প্রার্থীর নাম এক হলে করণীয় জানালো ইসি
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একই নির্বাচনী আসনে যদি একাধিক প্রার্থীর নাম হুবহু এক হয়, তবে তাদের পরিচয় নিশ্চিত করতে বিশেষ নির্দেশনা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এক্ষেত্রে প্রার্থীর পিতা, মাতা বা স্বামীর নাম ব্যবহার করে ব্যালট পেপার ও প্রার্থী তালিকায় পার্থক্য করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখার উপসচিব মোহাম্মদ মনির হোসেনের সই করা এক চিঠিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়। ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার এবং দেশের সব জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসারদের এই নির্দেশনা পাঠিয়েছে ইসি।
নির্দেশনায় নির্বাচন কমিশন জানায়, নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৭(২) অনুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নামের তালিকা (ফরম-৫) বর্ণক্রমানুসারে তৈরি করা হয়। তবে একই আসনে একই নামের একাধিক প্রার্থী থাকলে ভোটারদের বিভ্রান্তি এড়াতে ইসি পদক্ষেপ নিয়েছে।
ইসি জানিয়েছে, একই নাম হলে প্রার্থীর নামের সঙ্গে তার পিতার নাম, স্বামীর নাম অথবা মাতার নাম যোগ করে প্রার্থী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রয়োজনে বিধি ৯(১) অনুযায়ী বরাদ্দকৃত প্রতীকের ক্রমানুসারে নামগুলো পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে ফরম-৫ প্রস্তুত করতে হবে।
সংস্থাটি জানায়, অনেক সময় একই নির্বাচনি এলাকায় একই নামের একাধিক স্বতন্ত্র বা দলীয় প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এতে ব্যালট পেপার ছাপানো এবং ভোটারদের সঠিক প্রার্থী চিহ্নিত করতে জটিলতা তৈরি হয়। এই জটিলতা নিরসন এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই বিধিমালা অনুযায়ী এই ব্যাখ্যামূলক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসি।
