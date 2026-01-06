  2. জাতীয়

খিলক্ষেতে ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি নিহত

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢামেক প্রতিবেদক ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০৩ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
খিলক্ষেতে ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি নিহত

রাজধানীর খিলক্ষেত রেলস্টেশন এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাতপরিচয় (৪৫) এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে তার মৃত্যু হয়।

নিহতকে নিয়ে আসা মো. রিয়াজুল করিম জানান, খিলক্ষেতের লা মেরিডিয়ানের বিপরীত পাশে রেলস্টেশন এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন এক ব্যক্তি। পরে তাকে উদ্ধার করে দ্রুত ঢামেক হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢামেক হাসপাতালে রয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে থানায় জানানো হয়েছে।

এমআরএম/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।