  2. জাতীয়

টাঙ্গাইলে অকেজো বিস্ফোরক ধ্বংস, ৩ কিমির মধ্যে চলাচলে নিষেধাজ্ঞা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৪ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
টাঙ্গাইলে অকেজো বিস্ফোরক ধ্বংস, ৩ কিমির মধ্যে চলাচলে নিষেধাজ্ঞা

টাঙ্গাইলের রসুলপুরে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ফায়ারিং রেঞ্জে আগামী ১০ থেকে ২১ জানুয়ারি অকেজো বিস্ফোরক দ্রব্য ধ্বংস কার্যক্রম চলবে। এ কয়েকদিন জননিরাপত্তার কারণে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিন কিলোমিটার এলাকার ভেতরে যানবাহন ও সাধারণ মানুষকে এড়িয়ে চলার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আইএসপিআর জানায়, আগামী ১০ জানুয়ারি থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত টাঙ্গাইলের রসুলপুরে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ফায়ারিং রেঞ্জে অকেজো বিস্ফোরক দ্রব্যাদি ধ্বংস করা হবে।

বিস্ফোরক দ্রব্যাদি ধ্বংসকরণ চলাকালীন তিন কিলোমিটার এলাকার মধ্যে যানবাহন ও জনসাধারণের চলাচল পরিহার করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

টিটি/এমএএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।