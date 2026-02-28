চট্টগ্রাম থেকে মধ্যপ্রাচ্যগামী ও আগমনী ৬ ফ্লাইট বাতিল
ইরানে সামরিক অভিযান শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্য করে হামলা চালানোর কথা নিশ্চিত করেছে ইরানও। ইসরায়েলের পর বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার ও সৌদি আরবে শক্তিশালী বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে।
এমন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যের ৬টি ফ্লাইটের যাওয়া আসা বাতিল করেছে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। এরমধ্যে দুবাই, শারজাহ ও দোহাগামী তিনটি এবং শারজাহ, দুবাই ও মাস্কাট থেকে আগমনী তিনটি ফ্লাইট রয়েছে।
শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের সঙ্গে আমেরিকা ও ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরুর পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যপ্রাচ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ এয়ারফিল্ড ও ফ্লাইট ইনফরমেশন রিজিয়ন (এফআইআর) বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে মধ্যপ্রাচ্যগামী ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিমানবন্দরে আগমনী ছয়টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।
বিমানবন্দর সূত্র জানিয়েছে, বাতিল হওয়া ফ্লাইটগুলো হচ্ছে—বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ঢাকা-চট্টগ্রাম-দুবাই রুটের ‘বিজি-১৪৭’, এ ফ্লাইটটি সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিটে ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ঢাকা-চট্টগ্রাম-শারজাহ রুটের ‘বিজি-১৫১’, এই ফ্লাইটটি সন্ধ্য ৭টা ৩০ মিনিটে ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল এবং ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের ঢাকা-চট্টগ্রাম-দোহা রুটের ‘বিএস-৩৩৩’ ফ্লাইটটির যাত্রাও বাতিল হয়। ফ্লাইটটি সন্ধ্যা ৫টা ২৫ মিনিটে ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল।
অন্যদিকে আগমনী ফ্লাইটগুলোর মধ্যে এয়ার আরাবিয়ার শারজাহ-চট্টগ্রাম রুটের ফ্লাইট ‘জি৯৫২০’। এটি শারজাহ থেকে ছেড়ে আসার সম্ভাব্য সময় ছিল স্থানীয় সময় বিকেল ৩টা ২০ মিনিট। ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের দুবাই-চট্টগ্রাম রুটের ফ্লাইট ‘বিএস-৩৪৪’। ফ্লাইটটি দুবাই থেকে ছেড়ে আসার সম্ভাব্য সময় ছিল স্থানীয় সময় বিকেল ৩টা ১০ মিনিট এবং সালাম এয়ারের ফ্লাইট মাস্কাট-চট্টগ্রাম রুটের ফ্লাইট ‘ওভি-৪০৩’। এটি মাস্কাট থেকে ছেড়ে আসার সম্ভাব্য সময় ছিল স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৫টা ৪০ মিনিট।
তবে এর মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের মাস্কাট-চট্টগ্রাম-ঢাকা রুটের ফ্লাইট ‘বিজি-১২২’ ওমানের মাস্কাট থেকে স্থানীয় সময় বিকেল ৫টার সময় চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে সফলভাবে মাস্কাট থেকে ছেড়ে এসেছে বলে জানিয়েছে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।
