ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেনি শিগগির ভাষণ দেবেন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২২ পিএম, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনি খুব শিগগিরই ভাষণ দেবেন বলে জানিয়েছে ইরানের রাষ্ট্রীয় আল-আলম টিভি। এতে বলা হয়েছে তিনি কয়েক মিনিটের মধ্যে এই ভাষণ দেবেন।

এদিকে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যৌথ আক্রমণকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বেআইনি ও অবৈধ বলে অভিহিত করেছেন।

এনবিসিকে দেওয়া তার একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে তিনি বলেছেন, ইরানের প্রায় সব কর্মকর্তা জীবিত, সুস্থ ও নিরাপদ স্থানে আছেন।

আরাঘচি আরও বলেন, আমরা সম্ভবত এক বা দুইজন কমান্ডারকে হারিয়েছি, কিন্তু এটি কোনো বড় সমস্যা নয়।

তাছাড়া ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান নিরাপদে আছেন বলে এক্স পোস্টে (সাবেক টুইটার) জানিয়েছেন তার নির্বাহী ডেপুটি মো. জাফর কিয়ামফানা।

আর প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ানের ছেলে ইউসুফ পেজেশকিয়ান টেলিগ্রামে লিখেছেন, এইবারও তাদের হত্যাচেষ্টা সফল হয়নি।

ইরানের সেনাবাহিনী তাদের কমান্ডার আমির হাতেমির মৃত্যুর খবর প্রত্যাখ্যান করেছে।

ইরানের ফার্স নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাকের কোয়ালিবাফ এবং জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান আলী লারিজানিও অক্ষত আছেন।

সূত্র: আল-জাজিরা

এমএসএম

