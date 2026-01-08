  2. জাতীয়

চলতি মাসেই চালু হবে এনআইডি সংশোধন কার্যক্রম

প্রকাশিত: ০৭:৩২ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
চলতি মাসেই চালু হবে এনআইডি সংশোধন কার্যক্রম
চলতি জানুয়ারি মাসেই এনআইডি সংশোধন কার্যক্রম শুরুর কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন/ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কারণে বন্ধ থাকা জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংশোধন কার্যক্রম চলতি মাসেই চালু করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক এ এস এম হুমায়ুন কবীর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ভোটার তালিকা ও প্রার্থীর তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে। পোস্টাল ব্যালট প্রিন্টের কাজ চলমান, ১৮ জানুয়ারির মধ্যে শেষ হবে এই কাজ। এর পরেই চালু হবে এনআইডি সংশোধন কার্যক্রম।

