  2. জাতীয়

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অত্যাবশ্যকীয় সেবার আওতার মেয়াদ বাড়ল

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪৮ এএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অত্যাবশ্যকীয় সেবার আওতার মেয়াদ বাড়ল

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সব শ্রেণির চাকরি ‘অত্যাবশ্যকীয় সেবা’র (অ্যাসেনশিয়াল সার্ভিস) আওতায় থাকছে আরও ছয় মাস। এজন্য গত বুধবার (৭ জানুয়ারি) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

প্রথম ১৯৯৯ সালের ১৩ এপ্রিল বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে শৃঙ্খলা ফেরাতে ১৯৫৮ সালের অ্যাসেনশিয়াল সার্ভিসেস অর্ডিন্যান্সের ক্ষমতাবলে বোর্ডের কর্মীদের চাকরি অত্যাবশ্যকীয় সেবার আওতায় আনা হয়। এরপর দফা দফায় এর মেয়াদ বাড়ানো হয়। সর্বশেষ বর্ধিত ছয় মাস মেয়াদ শেষ হয় গত ১২ এপ্রিল।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সব শ্রেণির চাকরির ক্ষেত্রে অ্যাসেনশিয়াল সার্ভিসেস অর্ডিন্যান্সের প্রযোজ্যতার মেয়াদ ১২ এপ্রিল উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সব শ্রেণির চাকরির ক্ষেত্রে এ অধ্যাদেশের প্রযোজ্যতার প্রয়োজনীয়তা এখনো রয়েছে।

তাই বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সব শ্রেণির চাকরির ক্ষেত্রে অ্যাসেনশিয়াল সার্ভিসেস অর্ডিন্যান্সের প্রযোজ্যতা গত ১৩ এপ্রিল থেকে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত ৬ মাস বৃদ্ধিসহ ১৩ অক্টোবর থেকে আরও ৬ মাস বাড়ানো হলো।

অ্যাসেনশিয়াল সার্ভিসেস অর্ডিন্যান্সের আওতায় আসার কারণে কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী ঊর্ধ্বতনদের কোনো নির্দেশ অমান্য করতে পারবেন না। কর্মবিরতি বা ধর্মঘট ডাকতে পারবেন না, বিনা নোটিশে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকতে পারবে না। এসব কাজ করলে শাস্তির মুখে পড়তে হবে।

এ অর্ডিন্যান্সের অধীনে কেউ অপরাধে করলে সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।

আরএমএম/এমকেআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।