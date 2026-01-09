মিরপুরের ‘মাদক সম্রাজ্ঞী’ শাহজাদী গ্রেফতার, জব্দ বিদেশি অস্ত্র
রাজধানীর পল্লবী থানা এলাকায় মাদকবিরোধী যৌথ অভিযানে মিরপুরের কুখ্যাত মাদক সম্রাজ্ঞী শাহজাদী বেগমসহ (৪০) চারজনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) পল্লবী থানা পুলিশ। একইসঙ্গে বিদেশি পিস্তল ও ৪৬ লাখ টাকারও বেশি মূল্যের হেরোইন ও গাঁজা জব্দ করা হয়েছে।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
গ্রেফতাররা হলেন- শাহজাদী বেগম (৪০), বেলি (৩২), মো. রনি (৪০) ও মো. ইসলাম (৪৫)।
এ সময় তাদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, দুই রাউন্ড গুলি, ৪৬০ গ্রাম হেরোইন, ৫৮০ গ্রাম গাঁজা এবং পাঁচটি স্মার্ট ফোন উদ্ধার করা হয়।
তালেবুর রহমান বলেন, বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক আড়াইটা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত পল্লবী থানা এলাকায় মাদক সম্রাজ্ঞী শাহজাদী বেগমের বাড়িতে পল্লবী থানা পুলিশ ও সেনাবাহিনীসহ যৌথ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার ও এসব উদ্ধার করা হয়।
পল্লবী থানার থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ৯ জানুয়ারি মিরপুর-১২ নম্বর সেকশনের ব্লক-ডি এর মাদক সম্রাজ্ঞী শাহজাদী বেগমের বাড়িতে পল্লবী থানা পুলিশ ও মিরপুর সেনাবাহিনী ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা যৌথ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানকালে দুইতলা বাড়ির নিচতলা থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, দুই রাউন্ড গুলি, ৪৬০ গ্রাম হেরোইন, ৫৮০ গ্রাম গাঁজা এবং পাঁচটি স্মার্ট ফোন উদ্ধার করা হয়। ৪৬০ গ্রাম হেরোইনের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৪৬ লাখ টাকা। এ সময় শাহজাদী বেগম ছাড়াও তার সহযোগী মো. রনি, মো. ইসলাম ও বেলিকে গ্রেফতার করা হয়।
তিনি বলেন, শাহজাদী বেগম দীর্ঘদিন ধরে মিরপুর-পল্লবীসহ আশপাশের এলাকায় মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত এবং এলাকায় ‘মাদক সম্রাজ্ঞী’ হিসেবে পরিচিত। তার বিরুদ্ধে পল্লবী থানায় একাধিক মাদক মামলা রয়েছে।
গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থাগ্রহন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানান তিনি।
