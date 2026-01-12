  2. জাতীয়

আইসিজেতে রোহিঙ্গা গণহত্যা মামলার শুনানি শুরু

কূটনৈতিক প্রতিবেদক কূটনৈতিক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১৮ পিএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
আইসিজেতে রোহিঙ্গা গণহত্যা মামলার শুনানি শুরু
আইসিজের মামলার শুনানি‌তে সাক্ষ্য দিতে যাওয়া তিনজন রো‌হিঙ্গার স‌ঙ্গে ঢাকায় নিযুক্ত কানাডিয়ান হাইকমিশনার

রোহিঙ্গা গণহত্যা মামলার বিচার শুরু হচ্ছে জাতিসংঘের আদালত ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসে (আইসিজে)।

আইসিজের মামলার শুনানি‌তে সাক্ষ্য দি‌তে যাওয়া তিনজন রো‌হিঙ্গার স‌ঙ্গে সাক্ষাৎ ক‌রে‌ছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার হাইকমিশনার অজিত সিং। সোমবার (১২ জানুয়া‌রি) ঢাকাস্থ কানা‌ডিয়ান হাইক‌মিশন এই তথ্য জা‌নি‌য়ে‌ছে।

হাইক‌মিশন জানায়, আইসিজের মামলার শুনানি‌তে সাক্ষ্য দিতে যাওয়া তিনজন রো‌হিঙ্গার স‌ঙ্গে হাইকমিশনারের আলোচনায় মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের দীর্ঘস্থায়ী নিপীড়ন ও সহিংসতা, অধিকার ও ন্যায়বিচারের জন্য তাদের চলমান সংগ্রাম এবং আন্তর্জাতিক জবাবদিহিতার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেন।

রোহিঙ্গা প্রতিনিধিরা আইসিজের মামলায় রোহিঙ্গাদের ভুক্তভোগীদের কণ্ঠস্বর শোনাসহ নানাভাবে সমর্থন করার জন্য কানাডার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

হাইকমিশনার সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সাহসিকতার স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং মানবাধিকার, জবাবদিহিতা এবং আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের প্রতি কানাডার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

কানাডা রোহিঙ্গাদের জন্য জবাবদিহিতা, মর্যাদা এবং ন্যায়বিচারকে এগিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টার সমর্থনে অটল রয়েছে।

হেগের স্থানীয় সময় সোমবার আইসিজে-‌তে মামলার শুনানি শুরু হবে। আগামী ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত চলবে এই শুনানিপর্ব।

জেপিআই/এএমএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।