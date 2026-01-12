খিলক্ষেতে ট্রেনের ধাক্কায় যুবক নিহত
রাজধানীর খিলক্ষেত থানার কুড়িল বিশ্বরোড বিআরটিসি কাউন্টারের পেছনে ট্রেনের ধাক্কায় মো. টুটুল (২৩) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) বেলা পৌনে ১১টার দিকে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তাকে নিয়ে আসা পথচারী মো. কায়েস মিয়া বলেন, সকালে কুড়িল বিশ্বরোড বিআরটিসি কাউন্টারে পেছনে ওই যুবককে গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি। তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি আর বলেন, স্থানীয়দের কাছে জানতে পারি কুড়িল বিশ্বরোড এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় ট্রেনের ধাক্কায় তিনি গুরুতর আহত হন। পরে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে তার মৃত্যু হয়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢামেক হাসপাতালে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে থানায় জানানো হয়েছে।
এমআরএম/এমএস