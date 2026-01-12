এফএএস ফাইন্যান্সের প্রায় ৫৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ, দুদকের ২ মামলা

এফএএস ফাইন্যান্সের প্রায় ৫৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ, দুদকের ২ মামলা
এফএএস ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ দেখিয়ে প্রায় ৫৯ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির সাবেক চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পরিচালকসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে দুটি পৃথক মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
দুদকের উপপরিচালক মো. মশিউর রহমান বাদী হয়ে সংস্থাটির সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১ এ মামলা দুটি দায়ের করেন।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান।
প্রথম মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে প্রতারণা, জালিয়াতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের আমানতের অর্থ থেকে আরিয়ান কেমিক্যাল লিমিটেডের নামে ঋণ দেখিয়ে অর্থ গ্রহণ করেন। পরে ওই অর্থ হস্তান্তর, স্থানান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে ৫৩ কোটি ৭ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।
এ মামলায় আরিয়ান কেমিক্যাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ওমর শরীফ, এফএএস ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের সাবেক চেয়ারম্যান উজ্জ্বল কুমার নন্দী, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ছিদ্দিকুর রহমান এবং সাবেক পরিচালক মো. রাসেল শাহরিয়ার ও মো. জাহাঙ্গীর আলমসহ ৯ জনকে আসামি করা হয়েছে।
দ্বিতীয় মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে প্রতারণা, জালিয়াতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের আমানতের অর্থ থেকে মিম ট্রেডিং কর্পোরেশনের নামে ঋণ দেখিয়ে অর্থ গ্রহণ করেন ও তা আত্নসাত করেন। এ ঘটনায় আত্মসাৎ করা অর্থের পরিমাণ ৫ কোটি ৮৩ লাখ টাকা।
এ মামলায় মিম ট্রেডিং কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ওমর ফারুক, এফএএস ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের সাবেক চেয়ারম্যান মো. ছিদ্দিকুর রহমান, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নুরুল হক গাজী এবং সাবেক পরিচালক সোমা ঘোষ ও মাহফুজা রহমান বেবীসহ ১২ জনকে আসামি করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪ জনকে আগের মামলায়ও আসামি করা হয়েছে।
এসএম/ইএ/এএসএম